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10:06 09.12.2021

Цой рассказал о переговорах с Россией по признанию паспортов вакцинации

Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения Алексей Цой в кулуарах правительства рассказал, когда Россия и Казахстан могут объявить о взаимном признании паспортов вакцинации против коронавируса, передает корреспондент Zakon.kz.
Неплохо идут переговоры, уже на самом высоком уровне это обсуждалось, даже на уровне премьер-министров. Со стороны Казахстана готовность 100-процентная. Со стороны России сейчас прорабатываются вопросы законодательного регулирования. Министр здравоохранения Алексей Цой

Он подчеркнул, что на сегодня Казахстан объявил о взаимном признании паспортов вакцинации с 24 странами мира.

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Думаем, со временем мир потихоньку будет раскрываться в таком формате, будут понимать, что есть потребность в сокращении расстояния между странами и признания паспортов вакцинации. С Россией переговоры идут, наши переговоры обещают, что в ближайшее время. Это не от нас зависит. Со стороны Казахстана все нормативные документы готовы, у нас механизм отработан. Алексей Цой
Мадина Мамырханова
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