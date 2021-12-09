Цой рассказал о переговорах с Россией по признанию паспортов вакцинации

Неплохо идут переговоры, уже на самом высоком уровне это обсуждалось, даже на уровне премьер-министров. Со стороны Казахстана готовность 100-процентная. Со стороны России сейчас прорабатываются вопросы законодательного регулирования. Министр здравоохранения Алексей Цой

Он подчеркнул, что на сегодня Казахстан объявил о взаимном признании паспортов вакцинации с 24 странами мира.

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