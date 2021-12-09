Токаев поручил продлить сроки действия прежних порогов достаточности

Об этом написал пресс-секретарь главы государства Берик Уали в Facebook.

Значения будут увеличены в результате повышения со следующего года минимальной заработной платы. Как известно, основная задача пенсионной системы – обеспечить необходимый достаточный доход гражданам после выхода на пенсию. В этой связи решение об увеличении порога пенсионных накоплений – шаг в правильном направлении.

Вместе с тем для поддержки граждан, которые не успели использовать свои сверхнормативные накопления, президент поручил правительству продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года.

Размеры действующего порога достаточности пенсионных накоплений

3 декабря стало известно, что Единый накопительный пенсионный фонд повысил порог достаточности для досрочного снятия пенсионных накоплений.

Позднее в ЕНПФ объяснили, почему изменили порог минимальной достаточности при снятии пенсионных.