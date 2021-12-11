Жильцам горевшего в Алматы ЖК пообещали подключить электричество к вечеру

Аким района отвечал на вопросы жителей ЖК. Людей волновали вопросы, когда и за чей счет восстановят жилье и они смогут вернуться в свои квартиры. В настоящее время часть жильцов вынуждены жить в гостиницах или снимать жилье.

Фото: Zakon.kz

Сейчас мы собираем все необходимые документы. Предварительная причина пожара – короткое замыкание. В данное время сотрудники ДЧС Алматы работают по всем этажам и подъездам, проверяют все шахты, все электропроводки. В том числе пожарную сигнализацию, дымоудаление. Представитель ДЧС

Представитель ДЧС сообщил, что причина пожара выясняется, собранные материалы будут переданы в полицию Алмалинского района. Затем этим вопросом будут заниматься следователи.

Фото: Zakon.kz

Я дам поручение, чтобы с завтрашнего дня начали полную проверку по противожарной безопасности. В течение двух недель полностью проверят. Через две недели я сам к вам приеду и сообщу этот результат. Через две недели виновного человека накажут. Аким Алмалинского района Ержан Сейтенов

В свою очередь Ержан Сейтенов сообщил, что жильцам причинен определенный ущерб. Все это будет устраняться.

На вопрос жильцов, когда они смогут вернуться в свои квартиры, аким ответил, что уже сегодня начнутся ремонтные работы, к вечеру должны временно подключить электричество. Качество ремонтных работ будет проверять ДЧС.

Кроме того, предстоит восстановить сломанные во время тушения пожара двери в квартиры.

Фото: Zakon.kz

После собрания зайдем к каждому в квартиру и посмотрим, возможно ли там жить. Аким Алмалинского района Ержан Сейтенов

На вопрос, кто возместит жильцам понесенные на ремонт затраты, аким не ответил, сказал, что все нужно смотреть и проверять.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Между тем, по словам жильцов ЖК, 11 марта аналогичное возгорание произошло в паркинге, тогда сгорели машины, но с тех пор ничего не изменилось, никаких мер не принято. В этот раз сигнализация и вытяжка также не сработали.

Фото: Zakon.kz

Пока люди вынуждены искать временное жилье.

Фото: Zakon.kz

Новость по теме Пожар в Алматы: 120 жильцов эвакуированы из многоэтажного дома

Пожар в ЖК «Алтын Булак-2» произошел 10 декабря, в 23:58 силы и средства ДЧС города Алматы выехали по повышенному рангу вызова. Было обнаружено загорание двух блоков на шестом-седьмом этажах, а также на 17-18 этажах ЖК. Эвакуировано порядка 120 человек.