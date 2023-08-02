В ДЧС Алматы рассказали о нарушениях в горевшем ЖК "Аккент"

Исполняющий обязанности начальника ДЧС Алматы Ерлан Алибеков на брифинге 2 августа 2023 года рассказал, с какими трудностями столкнулись спасатели при тушении пожара в ЖК "Аккент", сообщает Zakon.kz.

По его словам, трудности пожарным создали припаркованные автомобили, отсутствие подъезда для пожарной техники.

"Противодымная защита оказалась неисправной. Эвакуационные лестничные клетки были, но на дверях не было доводчиков, из-за чего дым распространялся. Аварийные выходы были завалены", – рассказал Ерлан Алибеков.

Он отметил, что по факту пожара возбуждено два уголовных дела.

"Жильцы также отвечают за содержание систем противопожарной безопасности", – отметил Ерлан Алибеков.

1 августа 2023 года в Алматы в многоэтажном доме мкр. Аккент произошел пожар. Чтобы спастись от огня, люди выпрыгивали из окон. Видео с места пожара появились в соцсетях. В 17:10 на место выехали спасатели. По данным ДЧС города, горели электрические кабели с 1 по 16 этаж, огонь перекинулся на квартиры. Всего из горящего дома эвакуировали более 200 человек. В результате пожара пострадали 43 человека, одна женщина скончалась от множественных травм, несовместимых с жизнью. В 18:46 пожар был ликвидирован.