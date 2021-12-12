Четвероклассник выиграл миллион и подарил его школе в Мангистауской области

Как пишет «Лада», на выигранные деньги школьник решил купить своей школе интерактивную доску. Также он украсил учебное заведение новыми цветочными горшками.

Отмечается, что юный изобретатель с четырех лет увлекается заучиванием чисел. Самый первый быстрый счетчик был создан им из цветной бумаги во время дистанционного обучения. Позже он с участием своего дедушки изготовил этот прибор из дерева.

По словам мальчика, созданное им устройство с интересом используется учениками 1-го класса на уроках математики.

Азамат мечтает в будущем продать свое оборудование и помогать детям.

Поступок четвероклассника порадовал председателя Комитета дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки РК Гульмиру Каримову, но она посчитала, что деньги ему должны вернуть.

Благодаря своим знаниям и стараниям он выиграл один миллион тенге. Поощрение и раскрытие потенциала талантливых детей очень важно. И то, что школьник выразил желание направить заслуженно полученное вознаграждение на приобретение интерактивной доски для своей школы, говорит о его добром сердце и других положительных качествах. При этом считаю, что приобретать интерактивную доску должен не школьник, победивший на республиканском конкурсе, а местный исполнительный орган. Председатель Комитета дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки РК Гульмира Каримова

Она уточнила, что законодательно финансирование школ находится в ведении акиматов, и для закупа необходимого оборудования местными исполнительными органами выделяются бюджетные средства.