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Законодательство РК
17:31 12.12.2021

Четвероклассник выиграл миллион и подарил его школе в Мангистауской области

Фото: Центр общественных коммуникаций региона
Учащийся 4 класса средней школs села Сайотёс Азамат Токсанбай стал участником республиканского конкурса социальных проектов. Мальчик получил миллион за изготовление из дерева быстрого игрового прибора-счетчика для использования на уроках математики, передает Zakon.kz.

Как пишет «Лада», на выигранные деньги школьник решил купить своей школе интерактивную доску. Также он украсил учебное заведение новыми цветочными горшками.

Отмечается, что юный изобретатель с четырех лет увлекается заучиванием чисел. Самый первый быстрый счетчик был создан им из цветной бумаги во время дистанционного обучения. Позже он с участием своего дедушки изготовил этот прибор из дерева.

По словам мальчика, созданное им устройство с интересом используется учениками 1-го класса на уроках математики.

Азамат мечтает в будущем продать свое оборудование и помогать детям.

Поступок четвероклассника порадовал председателя Комитета дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки РК Гульмиру Каримову, но она посчитала, что деньги ему должны вернуть.

Благодаря своим знаниям и стараниям он выиграл один миллион тенге. Поощрение и раскрытие потенциала талантливых детей очень важно. И то, что школьник выразил желание направить заслуженно полученное вознаграждение на приобретение интерактивной доски для своей школы, говорит о его добром сердце и других положительных качествах. При этом считаю, что приобретать интерактивную доску должен не школьник, победивший на республиканском конкурсе, а местный исполнительный орган. Председатель Комитета дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки РК Гульмира Каримова

Она уточнила, что законодательно финансирование школ находится в ведении акиматов, и для закупа необходимого оборудования местными исполнительными органами выделяются бюджетные средства.

Управлению образования Мангистауской области рекомендовано вернуть школьнику деньги, полученные в результате победы на интеллектуальном конкурсе, и приобрести необходимое оборудование за счет средств, выделяемых из местного бюджета. Председатель Комитета дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки РК Гульмира Каримова
Елена Беляева
Мангистауская область
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