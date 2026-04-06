Общество

В Астане продолжается масштабная уборка после зимы

Фото: пресс-служба акимата Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2026 19:45
В Астане в рамках акции "Таза Қазақстан" продолжаются масштабные работы по санитарной очистке и ремонту городской инфраструктуры. Работы ведутся во всех шести районах столицы, охватывая дворы, улицы и общественные пространства, передает официальный сайт акимата города.

После зимнего периода по городу проведена очистка территорий. Коммунальные службы перешли на весенне-летний режим: ежедневно выполняются мойка улиц, остановочных павильонов, мостов, тротуаров и дорожных знаков, а также вывоз мусора и др.

В этом году планируется благоустроить 173 городские локации, включая 39 ключевых общественных пространств. Особое внимание уделяется озеленению: в текущем году в столице будет высажено более 1,1 млн зеленых насаждений (кустарники, сеянцы, деревья).

В районе Байконыр предусмотрена замена и устройство тротуарного покрытия, а также ремонт ограждений вдоль реки Акбулак и обновление брусчатки. В районе Нура выполнены работы по укладке брусчатки и установке бордюров, обустраиваются контейнерные площадки.

На пересечении проспектов Кабанбай батыра и Туран планируется завершение дорожных работ с последующим озеленением, укладкой брусчатки и установкой элементов благоустройства. Продолжается реализация проекта "Аллея справа" на пересечении улиц Толе би и ЕК-13: основные элементы благоустройства уже выполнены, в настоящее время завершается установка скамеек и урн. Работы ведутся поэтапно с учетом качества и удобства для жителей.

В районе Есиль ведутся работы по восстановлению тротуарной и гранитной плитки, устранению просадок брусчатого покрытия, а также ремонту общественных пространств, включая Водно-зеленый бульвар, парк вдоль реки Есиль и другие локации.

В рамках ремонтно-восстановительных работ по городу проводится замена поврежденных элементов уличной мебели, ремонт детских игровых площадок, восстановление тротуарного и гранитного покрытия, замена бортового камня и другие виды работ.

В районе Сарыарка осуществляется реконструкция улицы Кенесары с обновлением пешеходных зон, освещения и уличной инфраструктуры, а также благоустройство дворов и создание новых общественных пространств.

В районе Алматы предусмотрена реконструкция тротуаров на ключевых участках улично-дорожной сети и проведение ремонтно-восстановительных работ на общественных пространствах и во дворах.

В районе Сарайшык планируется благоустройство проспекта Р. Кошкарбаева с расширением пешеходных зон, установкой освещения и элементов городской среды. Одновременно продолжаются текущие ремонтно-восстановительные работы.

Работы по санитарной очистке и ремонту городской инфраструктуры ведутся на ежедневной основе и направлены на поддержание чистоты и комфортных условий для жителей столицы.

Канат Болысбек
