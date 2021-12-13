Фигуранты по делу LRT объявлены в международный розыск по «красному бюллетеню» — Антикор

В рамках уголовного дела в отношении должностных лиц акимата Нур-Султана и других лиц по фактам хищения денежных средств, выделенных на реализацию проектов LRT, BRT/ITS, Ардан Талгат и Султанбеков Канат объявлены в международный розыск по «красному бюллетеню» (с целью ареста и экстрадиции). Пресс-служба Антикора

Проведенными мероприятиями установлено, что Ардан находится в Турции. Судом заочно выдана санкция на его арест. Правоохранительными органами данного государства проводятся мероприятия по установлению его местонахождения и задержанию.

Вместе с тем установлено, что Султанбеков пребывает на территории США. Об его задержании и экстрадиции неоднократно были направлены ходатайства. Однако по законодательству США наличие «красного бюллетеня» не является основанием для задержания разыскиваемого, если он не нарушил миграционного режима. Кроме того, экстрадиция нашего гражданина усложняется отсутствием двустороннего соглашения о выдаче преступников. Данный вопрос прорабатывается уполномоченным органом.

Необходимо отметить, что согласно требованиям и правилам Международной организации уголовной полиции – Интерпола, публикации на публичном веб-сайте Интерпола подлежат сведения о розыске преступников, совершивших преступления, вызвавшие большой общественный резонанс, а также представляющих высокую общественную опасность (убийство, терроризм, экстремизм и др.).

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Именно эти критерии служат основанием для включения разыскиваемых лиц в общедоступный список.

Окончательное решение о публикации сведений на публичном веб-сайте принимается генеральным секретариатом Интерпола (Лион, Франция).

Таким образом, отсутствие информации о разыскиваемых Султанбекове и Ардане на публичном сайте не означает ее отсутствие в базе данных Интерпола.

Напомним, что 28 мая 2021 года в Нур-Султане была поставлена точка в громком деле о хищениях в «Астана LRT».

Семерых экс-чиновников и сотрудников компаний, которые работали с «Астана LRT», приговорили к срокам от семи до 10 лет.

Бывший председатель правления ТОО «Астана LRT» Талгат Ардан и бывший заместитель акима столицы объявлены в международный розыск.