Игрок «Барыса» назван лучшим нападающим недели в КХЛ

На прошедшей неделе в КХЛ был проведен 41 матч. В них приняли участие 572 хоккеиста (42 вратаря, 187 защитников и 343 нападающих), передает сайт khl.ru.

Лучшим форвардом впервые в карьере признан Якоб Лилья из «Барыса», который набрал 5 (5+0) очков. Шведский нападающий сделал два дубля и забросил две победные шайбы, также на его счету три заблокированных броска.

Помимо Якоба лучшими в разных номинациях стали: вратарь – Петр Кочетков («Торпедо»), защитник – Егор Воронков («Витязь»), новичок – Владимир Галкин («Автомобилист»).