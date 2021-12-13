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16:01 13.12.2021

Игрок «Барыса» назван лучшим нападающим недели в КХЛ

Фото: Instagram/barys_official
Комиссия по определению лучших хоккеистов Чемпионата КХЛ назвала лауреатов четырнадцатой недели турнира в четырех номинациях, сообщает Zakon.kz.  

На прошедшей неделе в КХЛ был проведен 41 матч. В них приняли участие 572 хоккеиста (42 вратаря, 187 защитников и 343 нападающих), передает сайт khl.ru.

Лучшим форвардом впервые в карьере признан Якоб Лилья из «Барыса», который набрал 5 (5+0) очков. Шведский нападающий сделал два дубля и забросил две победные шайбы, также на его счету три заблокированных броска.

Помимо Якоба лучшими в разных номинациях стали: вратарь – Петр Кочетков («Торпедо»), защитник – Егор Воронков («Витязь»), новичок – Владимир Галкин («Автомобилист»).

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