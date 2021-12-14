COVID-19 в Казахстане – как выглядит матрица оценки эпидситуации

Согласно матрице, в «красной» зоне по-прежнему нет ни одного региона. Совсем по-другому обстоят дела в «желтой» и «зеленой» зонах:

в «желтой» зоне : Нур-Султан и Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская, Северо-Казахстанская области;

в «зеленой» зоне: Алматы, Шымкент и Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.

Ранее стало известно, что в Казахстане за сутки выявили 397 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это на 94 случая меньше, чем днем ранее, что говорит о продолжении спада заболеваемости в стране.