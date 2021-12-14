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08:39 14.12.2021

COVID-19 в Казахстане – как выглядит матрица оценки эпидситуации

казахстан, красная зона, матрица Фото: Zakon.kz
Матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 14 декабря предоставили в МВК по нераспространению COVID-19, передает Zakon.kz.

Согласно матрице, в «красной» зоне по-прежнему нет ни одного региона. Совсем по-другому обстоят дела в «желтой» и «зеленой» зонах:

  • в «желтой» зоне: Нур-Султан и Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская, Северо-Казахстанская области;

  • в «зеленой» зоне: Алматы, Шымкент и Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.

Ранее стало известно, что в Казахстане за сутки выявили 397 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это на 94 случая меньше, чем днем ранее, что говорит о продолжении спада заболеваемости в стране.

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