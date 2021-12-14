Вакцину Pfizer в Казахстане получили почти 189 тысяч человек

По словам главы Минздрава, первый компонент вакцины от коронавируса получили более 8,8 млн человек, второй компонент – 8,3 млн человек. От общей численности населения охват первым компонентом составил – 47,6%, вторым компонентом – 43,8%.

На сегодняшний день первым компонентом вакцины Pfizer привито 188 906 человек, в том числе подростков – 150 669, беременных и кормящих женщин – 38 237. Вторым компонентом привито 19 386 человек. Министр здравоохранения Алексей Цой

Кроме того, ревакцинацию уже получили 136 тыс. казахстанцев.