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09:28 14.12.2021

Вакцину Pfizer в Казахстане получили почти 189 тысяч человек

вакцинация Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал о ходе вакцинации в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы Минздрава, первый компонент вакцины от коронавируса получили более 8,8 млн человек, второй компонент – 8,3 млн человек. От общей численности населения охват первым компонентом составил – 47,6%, вторым компонентом – 43,8%.

На сегодняшний день первым компонентом вакцины Pfizer привито 188 906 человек, в том числе подростков – 150 669, беременных и кормящих женщин – 38 237. Вторым компонентом привито 19 386 человек.Министр здравоохранения Алексей Цой

Кроме того, ревакцинацию уже получили 136 тыс. казахстанцев.

Тамила Языкова
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