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09:26 14.12.2021

Мамин поручил усилить темпы вакцинации и ревакцинации в Казахстане

ревакцинация, прививки, COVID-19 Фото: Zakon.kz
Необходимо продолжить соблюдение масочного режима, а также усилить темпы вакцинации и ревакцинации, сказал премьер-министр Аскар Мамин, передает корреспондент Zakon.kz.
В настоящее время всего вакцинированы первым компонентом 8,8 млн человек или 78% от взрослого населения, вторым – более 8,3 млн человек или около 70% населения. Необходимо продолжить соблюдение масочного режима, социальной дистанции, усилить темпы вакцинации и ревакцинации.Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин

Он добавил, что на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация остается стабильной, количество ежедневно регистрируемых больных не увеличивается.

Премьер уточнил, что занятость мест в инфекционных больницах составляет 23%, реанимационных — 20%. В «желтой» зоне 6 регионов, в «зеленой» — 11 регионов.

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Ранее на заседании правительства министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что от всей численности населения Казахстана охват первым компонентом составил – 47,6%, вторым компонентом – 43,8%.

Министр отметил, что вакциной Comirnaty (Pfizer) на сегодняшний день первым компонентом вакцинировано 188 906 человек, в том числе 150 669 подростков, 38 237 беременных и кормящих женщин. Вторым компонентом – 19 386 человек. Ревакцинацию получили 136 тысяч граждан РК.

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