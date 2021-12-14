Аким Атырауской области прокомментировал задержание Бакытгуль Хаменовой

В кулуарах правительства он сообщил, что ее место после задержания никто не занимал, обязанности Бакытгуль Хаменовой были распределены между другими заместителями.

Журналисты также поинтересовались, верит ли аким в невиновность своего заместителя.

Я не могу комментировать – ни да, ни нет. Пока идет следствие. Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов

При этом он подчеркнул, что по закону готов уйти в отставку, если вина его подчиненного будет доказана.

Глава региона также ответил на вопрос, приостановят ли теперь строительство памятника Абаю в Атырау.

Ну почему, нет. Да, может затянуться, а может не затянуться. Я не могу сказать, повлияет ли на это расследование. Махамбет Досмухамбетов

11 декабря стало известно, что Антикоррупционная служба начала расследование в отношении заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой и руководителя управления культуры, архивов и документации.

Они подозреваются в получении взятки в группе лиц по предварительному сговору в сумме 4,5 млн тенге от руководителя ТОО за заключение договора госзакупок по изготовлению и установке памятника Абаю в Атырау на сумму 145 млн тенге.

Позднее в специализированном следственном суде Атырау сообщили, что Бакытгуль Хаменову отправили под домашний арест.