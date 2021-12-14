В Алматы открыли движение на участке пробивки проспекта Абая

На пр. Абая завершается строительство участка протяженностью 3,5 км от ул. Момышулы до ул. Алатау в административном центре Наурызбайского района.

Фото: акимат Алматы

Предусмотрено по три полосы для движения в обоих направлениях.

Над ул. Ашимова возведена 400-метровая эстакада, движение по которой планируется открыть до конца месяца. На данном отрезке организована временная схема движения со светофорным регулированием.

В ходе реализации проекта пробивки пр. Абая построен также мост через реку Каргалы. Пробивка пр. Абая до западной границы города позволила обеспечить беспрепятственный проезд транспорта. Акимат Алматы

Редакция Zakon.kz опубликовала видео, как ведутся работы по пробивке проспекта Абая.

Ранее была открыта развязка на пересечении пр. Рыскулова и ул. Емцова.