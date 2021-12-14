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15:12 14.12.2021

В Алматы открыли движение на участке пробивки проспекта Абая

проспект, дорога, открытие Фото: Акимат Алматы
Аким города Бакытжан Сагинтаев во время рабочего объезда осмотрел участок пр. Абая, где в канун Дня Независимости открыто сквозное движение, передает Zakon.kz.

На пр. Абая завершается строительство участка протяженностью 3,5 км от ул. Момышулы до ул. Алатау в административном центре Наурызбайского района.

дорога

Фото: акимат Алматы

Предусмотрено по три полосы для движения в обоих направлениях.

Над ул. Ашимова возведена 400-метровая эстакада, движение по которой планируется открыть до конца месяца. На данном отрезке организована временная схема движения со светофорным регулированием.

В ходе реализации проекта пробивки пр. Абая построен также мост через реку Каргалы. Пробивка пр. Абая до западной границы города позволила обеспечить беспрепятственный проезд транспорта. Акимат Алматы

Редакция Zakon.kz опубликовала видео, как ведутся работы по пробивке проспекта Абая.

Ранее была открыта развязка на пересечении пр. Рыскулова и ул. Емцова.

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