В Алматы вводятся ограничения движения из-за пробивки проспекта Абая

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Алматы в связи с пробивкой пр. Абая до границы города временно ограничат движение на участке ул. Килыбай Медеубекова. Об этом 1 ноября 2024 года рассказали в акимате южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, со 2 по 25 ноября сквозное движение транспортных средств будет ограничено на перекрестке ул. Килыбай Медеубекова и пробиваемого пр. Абая. "Объезд будет обеспечен в южном направлении по улицам У. Караманова, Грушовая, Строительная, в северном – по улицам Строительная, Виноградная, У. Караманова. На участке будут выставлены предупреждающие знаки". Пресс-служба акимата Алматы Фото: пресс-служба акимата Алматы Власти напомнили, что движение по пробивке пр. Абая до границы города планируется открыть до конца текущего года. "На сегодня работы ведутся на оставшемся участке в 600 м, общая протяженность пробивки составит 5,3 км". Пресс-служба акимата Алматы Ранее сообщалось, что в Алматы на два дня перекроют участок по ул. Сатпаева. Читайте также Работающих пенсионеров хотят поставить перед выбором в Казахстане Стоит ли казахстанцам опасаться роботизации производства Что думает эксперт о передаче услуг ЦОНов в Казахстане предпринимателям

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