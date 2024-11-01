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В Алматы вводятся ограничения движения из-за пробивки проспекта Абая

Автобусная полоса, автобусная полоса, БРТ, BRT, скоростные автобусные линии, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 17:57 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы в связи с пробивкой пр. Абая до границы города временно ограничат движение на участке ул. Килыбай Медеубекова. Об этом 1 ноября 2024 года рассказали в акимате южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, со 2 по 25 ноября сквозное движение транспортных средств будет ограничено на перекрестке ул. Килыбай Медеубекова и пробиваемого пр. Абая.

"Объезд будет обеспечен в южном направлении по улицам У. Караманова, Грушовая, Строительная, в северном – по улицам Строительная, Виноградная, У. Караманова. На участке будут выставлены предупреждающие знаки".Пресс-служба акимата Алматы
В Алматы вводятся ограничения движения из-за пробивки проспекта Абая, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 17:57

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Власти напомнили, что движение по пробивке пр. Абая до границы города планируется открыть до конца текущего года.

"На сегодня работы ведутся на оставшемся участке в 600 м, общая протяженность пробивки составит 5,3 км".Пресс-служба акимата Алматы

Ранее сообщалось, что в Алматы на два дня перекроют участок по ул. Сатпаева.

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