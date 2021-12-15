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Законодательство РК
00:08 15.12.2021

Подозреваемого в убийстве Томирис Байсафы будут судить повторно

студентка Instagram/ahmetova_zhanna
Судебная коллегия России рассмотрела апелляционные жалобы потерпевшей стороны и выявила ряд нарушений, передает Zakon.kz.

Как сообщает Первый канал «Евразия», служители Фемиды отказали в исследовании протоколов следственных экспериментов. К тому же из зала суда необоснованно удалили мать погибшей Жанну Ахметову. В результате она не смогла в полной мере привести свои аргументы и доводы.

Оправдательный приговор сыну дагестанского чиновника Муртузали Меджидову отменили окончательно. Дело направили на повторное рассмотрение.

13 апреля 2018 года казахстанка Томирис Байсафа выпала из окна четвертого этажа МГИМО. Девушка училась на четвертом курсе кафедры международных экономических отношений МГИМО. Врачи провели несколько операций, однако спустя три недели она скончалась в больнице. В Следственном комитете России начали расследование по статье «Доведение до самоубийства». Позже дело квалифицировали на статью «Убийство».

Спустя два года, 28 июля 2020 года, по этому делу в Москве был задержан сын экс-премьера Дагестана Муртузали Меджидов. По версии следствия, Меджидов избил девушку и вытолкнул в окно.

Муртузали Меджидова допрашивали на начальном этапе следствия. В день трагедии его видели в одной аудитории с Томирис. Парень и девушка якобы разговаривали на повышенных тонах. Но тогда улик против него не нашли и возбудили уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.

Присяжными был вынесен оправдательный вердикт молодому человеку, и Никулинский суд Москвы оправдал его. Потерпевшая сторона написала апелляционную жалобу.

Также мать Томирис обратилась к главе Следственного комитета России с просьбой возбудить уголовное дело на проректора МГИМО.

Елена Беляева
Россия Байсафа Томирис Казахстан
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