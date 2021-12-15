Врачи диагностировали у Михаила Саакашвили глубокую депрессию

Как пишет lenta.ru, состояние экс-главы государства требует внимания, поэтому врачи не рекомендуют переводить его обратно в тюрьму. Помимо ПТСР, у Саакашвили обнаружили парез взора, нарушение равновесия, общую слабость, а также анемию.

У Саакашвили посттравматическое стрессовое расстройство. Это означает, что он получил этот стресс, травму в пенитенциарном учреждении, а особенно в Глдани. Поэтому мы не выступим сторонниками его обратного перевода в том плане, что лечение расстройства должно происходить в той среде, которая не напоминает человеку о тех обстоятельствах, в которых он получил стресс. Невролог Тенгиз Цуладзе

Врачи утверждают, что Саакашвили нуждается в психотерапии и корректировке назначенных психотропных медикаментов.

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после того, как он незаконно проник на территорию страны. Политика поместили в тюрьму по приговору, который был заочно вынесен ему по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани несколько лет назад. В тюрьме Саакашвили объявил голодовку. 18 ноября он упал, потеряв сознание.