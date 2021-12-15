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07:59 15.12.2021

Жандарбек Бекшин обратился к алматинцам

алматы, санврач, жители, обращение Фото: Пресс-служба акимата Алматы
Руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы Жандарбек Бекшин обратился к горожанам, передает Zakon.kz.

Видео он разместил на странице в Facebook.

Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля Алматы с апреля этого года проводится мониторинг заболеваемости COVID-19 после полного курса вакцинации - через 42-45 дней (после прививки. - Прим. ред.)Жандарбек Бекшин

По его данным, в городе зарегистрировано 3239 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, что в общем составляет 0,33% от более чем 980 тыс. граждан, получивших полный курс вакцинации.

После получения полного курса вакцинации в Алматы ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией в удельном весе выглядит следующим образом: «Спутник V» - 0,37%, Hayat-Vax - 0,26%, «Синовак» - 0,19%, QazCovid-in (QazVaс) - 0,17%.Жандарбек Бекшин

Он отметил, что у подавляющего большинства заболевших COVID-19 протекал в легкой форме.

Как показала статистика, наименьшее количество заболеваний регистрируется после вакцинации QazCovid-in (инактивированной вакцины против COVID-19, разработанный НИИ проблем биологической безопасности МОН РК). По заявлению заместителя по лечебной работе городской инфекционной больницы, после вакцинации отечественной вакциной у пациентов наблюдается меньше всего побочных проявлений по сравнению с другими вакцинами, а также отмечается более пролонгированное действие, учитывая массовость вакцинации и минимальную долю заболеваний и осложнений от COVID-19.Жандарбек Бекшин

Также санврач Алматы отметил, что после получения отечественной вакцины сотрудники инфекционного стационара предпочли QazCovid-in для ревакцинации как достойную защиту.

Также отмечается, что среди привитых QazCovid-in наблюдается госпитализация значительно реже, чем после вакцинации другими препаратами. Это является хорошим показателем в борьбе с пандемией в нашей стране.Жандарбек Бекшин

Он поблагодарил разработчиков QazVaс и обратился к алматинцам.

Призываем население Алматы соблюдать ограничительные меры и активно вакцинироваться. Только коллективный иммунитет может прервать распространение вируса и остановить эпидемию.Жандарбек Бекшин

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