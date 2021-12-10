17:05 10.12.2021
Дело времени, он появится – Бекшин про «омикрон-штамм» в Казахстане
Фото: Пресс-служба акимата Алматы
Появление «омикрон-штамма» в Казахстане – это дело времени, он появится. Об этом заявил руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы Жандарбек Бекшин, передает Zakon.kz.
На брифинге в РСК глава ДСЭК ответил на вопрос, обнаружены ли в Алматы варианты «омикрон-штамма».
Действительно, сейчас, учитывая то, что это респираторная вирусная инфекция, по всем СМИ говорится о высокой его заразности, о том, как быстро он распространяется (буквально за последние три недели распространился на 57 стран), как раз и говорит о его высокой заразности. То есть вирус распространяется со скоростью реактивного пассажирского лайнера. Мы видим, что при его свойствах и по патогенезу заболеваемости, когда человек находится в начальной стадии, завоз возможен.Жандарбек Бекшин
Отвечая на вопрос, будет ли завезен «омикрон-штамм» в Казахстан, он отметил, что «это дело времени».
Потому что вирус очень мелкий (мелкий биоагент), естественно, ему противостоять невозможно. Поэтому мы пытаемся делать ПЦР.Жандарбек Бекшин
Глава ведомства также отметил, что казахстанцы, которые возвращаются из тех стран (к примеру, с европейского и африканского континента), где зарегистрированы случаи «омикрон-штамма» коронавирусной инфекции, «подвергаются домашнему карантину на семь суток».
Двумя словами отвечу на вопрос: Когда появится коронавирус в Казахстане? Это дело времени, он появится.Жандарбек Бекшин
9 декабря министр здравоохранения Алексей Цой озвучил результаты ПЦР-скрининга на наличие «омикрон-штамма» в Алматы.