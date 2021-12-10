Дело времени, он появится – Бекшин про «омикрон-штамм» в Казахстане

На брифинге в РСК глава ДСЭК ответил на вопрос, обнаружены ли в Алматы варианты «омикрон-штамма».

Действительно, сейчас, учитывая то, что это респираторная вирусная инфекция, по всем СМИ говорится о высокой его заразности, о том, как быстро он распространяется (буквально за последние три недели распространился на 57 стран), как раз и говорит о его высокой заразности. То есть вирус распространяется со скоростью реактивного пассажирского лайнера. Мы видим, что при его свойствах и по патогенезу заболеваемости, когда человек находится в начальной стадии, завоз возможен. Жандарбек Бекшин

Отвечая на вопрос, будет ли завезен «омикрон-штамм» в Казахстан, он отметил, что «это дело времени».

Потому что вирус очень мелкий (мелкий биоагент), естественно, ему противостоять невозможно. Поэтому мы пытаемся делать ПЦР. Жандарбек Бекшин

Новость по теме В Алматы ученые предлагают использовать экспресс-тесты для выявления COVID-19

Глава ведомства также отметил, что казахстанцы, которые возвращаются из тех стран (к примеру, с европейского и африканского континента), где зарегистрированы случаи «омикрон-штамма» коронавирусной инфекции, «подвергаются домашнему карантину на семь суток».

Двумя словами отвечу на вопрос: Когда появится коронавирус в Казахстане? Это дело времени, он появится. Жандарбек Бекшин

9 декабря министр здравоохранения Алексей Цой озвучил результаты ПЦР-скрининга на наличие «омикрон-штамма» в Алматы.