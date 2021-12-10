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17:05 10.12.2021

Дело времени, он появится – Бекшин про «омикрон-штамм» в Казахстане

Фото: Пресс-служба акимата Алматы
Появление «омикрон-штамма» в Казахстане – это дело времени, он появится. Об этом заявил руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы Жандарбек Бекшин, передает Zakon.kz.

На брифинге в РСК глава ДСЭК ответил на вопрос, обнаружены ли в Алматы варианты «омикрон-штамма».

Действительно, сейчас, учитывая то, что это респираторная вирусная инфекция, по всем СМИ говорится о высокой его заразности, о том, как быстро он распространяется (буквально за последние три недели распространился на 57 стран), как раз и говорит о его высокой заразности. То есть вирус распространяется со скоростью реактивного пассажирского лайнера. Мы видим, что при его свойствах и по патогенезу заболеваемости, когда человек находится в начальной стадии, завоз возможен.Жандарбек Бекшин

Отвечая на вопрос, будет ли завезен «омикрон-штамм» в Казахстан, он отметил, что «это дело времени».

Потому что вирус очень мелкий (мелкий биоагент), естественно, ему противостоять невозможно. Поэтому мы пытаемся делать ПЦР.Жандарбек Бекшин

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Глава ведомства также отметил, что казахстанцы, которые возвращаются из тех стран (к примеру, с европейского и африканского континента), где зарегистрированы случаи «омикрон-штамма» коронавирусной инфекции, «подвергаются домашнему карантину на семь суток».

Двумя словами отвечу на вопрос: Когда появится коронавирус в Казахстане? Это дело времени, он появится.Жандарбек Бекшин

9 декабря министр здравоохранения Алексей Цой озвучил результаты ПЦР-скрининга на наличие «омикрон-штамма» в Алматы.

Динара Халдарова
COVID-19 Омикрон-штамм Бекшин Жандарбек Алматы
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