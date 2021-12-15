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08:29 15.12.2021

Нур-Султан и Карагандинская область перешли в «зеленую» зону

зеленая зона, нур-султан, карагандинская область, коронавирус Фото: Zakon.kz
Нур-Султан и Карагандинская область перешли из «желтой» в «зеленую» зону по COVID-19, передает Zakon.kz.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 15 декабря

  • в «красной» зоне: -

  • в «желтой» зоне: Акмолинская, Павлодарская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.

  • в «зеленой» зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.

казахстан, регионы, матрица

Фото: МВК по нераспространению COVID-19

Ранее в Казахстане зафиксировали рост заболеваемости COVID-19.

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