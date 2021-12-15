08:29 15.12.2021
Нур-Султан и Карагандинская область перешли в «зеленую» зону
Фото: Zakon.kz
Нур-Султан и Карагандинская область перешли из «желтой» в «зеленую» зону по COVID-19, передает Zakon.kz.
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 15 декабря
в «красной» зоне: -
в «желтой» зоне: Акмолинская, Павлодарская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.
в «зеленой» зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
Фото: МВК по нераспространению COVID-19
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