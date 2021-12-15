Методику определения порога достаточности пенсионных накоплений раскритиковал депутат

В ходе пленарного заседания Палаты депутат Аманжан Жамалов поднял вопрос методики определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений в своем запросе на имя премьер-министра Аскара Мамина.

На сегодня более 600 тысяч человек смогли использовать свои пенсионные накопления на улучшение жилищных условий и лечение на общую сумму 2 трлн тенге. 3 декабря 2021 года ЕНПФ на своем сайте опубликовал пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений на 2022 год. В результате по новым повышенным порогам количество вкладчиков, имеющих возможность использовать свои пенсионные накопления, сократится с 600 до 150 тысяч человек, то есть в четыре раза. Депутат Мажилиса Парламента Аманжан Жамалов

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Мажилисмен отметил, что решение о повышении порогов минимальной достаточности пенсионных накоплений вызвало огромное возмущение в обществе.

В итоге глава государства поручил правительству продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года.

Жамалов считает, что правительство должно использовать это время для проведения системной работы над устранением ошибок, допущенных Минтруда и соцзащиты населения и ЕНПФ.

Методика определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений с изменениями и дополнениями от 6 января 2021 года не соответствует нормам Закона РК «О пенсионном обеспечении». Так, согласно подпункту 15-1) статьи 1 Закона порог минимальной достаточности – это минимальный размер пенсионных накоплений, необходимый для обеспечения ежемесячной пенсии не ниже размера минимальной пенсии. Однако в Методике используется показатель минимального размера заработной платы (60 000 тенге). Таким образом, в Методике банально некомпетентно, либо осознанно сделана методологическая ошибка, которая привязывает пороги к размеру минимальной заработной платы вместо показателя минимальной пенсии 46 302 тенге, что привело к увеличению минимальных порогов достаточности в среднем от 64% до 83%. Аманжан Жамалов

В результате такой работы, по данным депутата, для 20-летнего казахстанца порог повышается с 1,7 млн тенге до 3,1 млн тенге, для людей в возрасте 59-62 лет – с 5,5 млн тенге до 9,1 млн тенге. Тогда как при использовании в расчетах показателя минимальной пенсии (46 302 тенге), как это установлено Законом, считает депутат, пороги достаточности выросли бы всего на 9% по сравнению с 2021 годом.

Расчет минимальных порогов достаточности не может входить в полномочия ЕНПФ. Этим должно заниматься Министерство труда и социальной защиты населения, которое ответственно за реализацию политики в сфере социального обеспечения. А ЕНПФ может осуществлять лишь операторские функции – ведение пенсионных счетов, зачисление пенсионных взносов, выплата накопительной пенсии. Политику в этой сфере могут определять только правительство и министерство, а не какое-то акционерное общество. Депутат Аманжан Жамалов

Также, по словам мажилисмена, при принятии решения о повышении порогов минимальной достаточности пенсионных накоплений были нарушены сроки публикации.

Согласно Закону РК «О пенсионном обеспечении», пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений должны были быть опубликованы не позднее 1 декабря 2021 года, а не 3 декабря. И не только на интернет-ресурсе ЕНПФ, а также в печатных изданиях. Еще 1 сентября в своем Послании глава государства разрешил перечислять часть пенсионных накоплений на депозит в «Отбасы банк». Но соответствующие поправки были приняты только 10 декабря 2021 года. При этом информационные системы и платформы для приема заявок еще дорабатываются. Депутат Аманжан Жамалов

В этой связи он предложил отказаться от использования показателя минимальной заработной платы при расчете порогов достаточности, пересчитать пороги минимальной достаточности на 2022 год, используя размер минимальной пенсии, согласно закону о пенсионном обеспечении, а также закрепить полномочия по расчету порогов достаточности за Минтруда и соцзащиты населения как уполномоченного органа.

Указал парламентарий и на необходимость до конца года выполнить поручение президента о возможности перечисления пенсионных накоплений на депозит в «Отбасы банк» и дать разъяснение по сокращению срока использования пенсионных накоплений с 45 до 20 дней.

А также, по словам Аманжана Жамалова, необходимо провести служебное расследование и наказать ответственных за разработку Методики определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений.