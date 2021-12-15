Изменились правила использования пенсионных выплат для улучшения жилищных условий

Так, после открытия специального счета необходимо заполнить электронные заявления на единовременную пенсионную выплату для улучшения жилищных условий с указанием номера специального счета, цели использования, доступной суммы, способов удержания и перечисления индивидуального подоходного налога. После чего заверить его ЭЦП.

Теперь использование единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий допускается на цели:

окончательного расчета (без оформления ипотечного жилищного займа) по гражданско-правовым сделкам, связанным с приобретением в собственность по договорам купли-продажи, обмена (мены) жилища или земельного участка (с целевым назначением – индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство), долевого участия в жилищном строительстве при наличии гарантии согласно законодательству о долевом участии в жилищном строительстве или при заключении акта о передаче доли в многоквартирном жилом доме в соответствии с законодательством о долевом участии в жилищном строительстве; внесения первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа на приобретение жилища или жилища с проведением ремонта в рамках одного договора банковского займа, частичного или полного погашения задолженности по ипотечному жилищному займу на приобретение жилища или жилища с проведением ремонта в рамках одного договора банковского займа, рефинансирования ипотечного жилищного займа; пополнения вклада в жилищные строительные сбережения (в том числе для дальнейшего накопления) с целью получения (рефинансирования) ипотечного жилищного займа на приобретение жилища (в том числе для проведения ремонта в рамках одного договора банковского займа) или строительство индивидуального жилого дома (включая приобретение земельного участка с целевым назначением – индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство). При этом начисление или возврат ставки вознаграждения и премии государства, осуществляется согласно законодательству о жилищных строительных сбережениях; частичного или полного погашения задолженности по ипотечному жилищному займу на приобретение жилища (в том числе для проведения ремонта в рамках одного договора банковского займа) или строительство индивидуального жилого дома (включая приобретение земельного участка с целевым назначением – индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство), полученного по системе жилищных строительных сбережений; приобретения жилища в рамках финансирования Исламским банком, частичного, полного погашения задолженности в рамках финансирования Исламским банком сделки по приобретению жилища; оплаты по договорам долгосрочной аренды жилища с правом выкупа, предоставленного в рамках программ жилищного строительства или антикризисных программ, приватизации, купли-продажи с рассрочкой платежа; строительства индивидуального жилого дома (при наличии в собственности земельного участка с целевым назначением – индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство).

При этом не допускается использование единовременных пенсионных выплат на приобретение получателем недвижимого имущества у супруга (ги) и своих близких родственников, а также близких родственников супруга заявителя.

Как отмечается, использование единовременных пенсионных выплат по обязательствам ипотечного жилищного займа допускается в случае, когда приобретаемое жилое имущество является собственностью заявителя, его супруга (ги) или близких родственников.

Также говорится, что не допускается передача в залог прав вкладчика по договору о жилищных строительных сбережениях, пополнение которого было произведено с использованием единовременной пенсионной выплаты третьему лицу.

Полный текст документа можно посмотреть здесь.

Приказ вступает в силу с 21 декабря.