Изменились правила использования пенсионных выплат для улучшения жилищных условий
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр промышленности и строительства приказом от 19 марта 2026 года внес изменения в Правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий в соответствии с законодательством, сообщает Zakon.kz.
В частности, уточняется, что использование единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий на территории республики в соответствии с законодательством РК допускается на цели:
- внесения первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа на приобретение жилища или жилища с проведением ремонта в рамках одного договора банковского займа;
- частичного или полного погашения основного долга по ипотечному жилищному займу на приобретение жилища или жилища с проведением ремонта в рамках одного договора банковского займа;
- рефинансирования ипотечного жилищного займа.
Ранее использование единовременных пенсионных выплат допускалось для:
- частичного или полного погашения основного долга по ипотечному жилищному займу, включая возможность проведения ремонта в рамках одного договора банка;
- строительства индивидуального жилого дома, включая покупку земельного участка для целей ИЖС (индивидуального жилищного строительства) или ведения личного подсобного хозяйства;
- приобретения жилья через систему жилищных строительных сбережений.
Приказ вводится в действие с 17 апреля 2026 года.
Поделитесь новостью
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript