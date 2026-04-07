#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
466.33
538.47
5.9
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Право

Изменились правила использования пенсионных выплат для улучшения жилищных условий

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр промышленности и строительства приказом от 19 марта 2026 года внес изменения в Правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий в соответствии с законодательством, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что использование единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий на территории республики в соответствии с законодательством РК допускается на цели:

  • внесения первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа на приобретение жилища или жилища с проведением ремонта в рамках одного договора банковского займа;
  • частичного или полного погашения основного долга по ипотечному жилищному займу на приобретение жилища или жилища с проведением ремонта в рамках одного договора банковского займа;
  • рефинансирования ипотечного жилищного займа.

Ранее использование единовременных пенсионных выплат допускалось для:

  • частичного или полного погашения основного долга по ипотечному жилищному займу, включая возможность проведения ремонта в рамках одного договора банка;
  • строительства индивидуального жилого дома, включая покупку земельного участка для целей ИЖС (индивидуального жилищного строительства) или ведения личного подсобного хозяйства;
  • приобретения жилья через систему жилищных строительных сбережений.

Приказ вводится в действие с 17 апреля 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: