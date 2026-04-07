Изменились правила использования пенсионных выплат для улучшения жилищных условий

Министр промышленности и строительства приказом от 19 марта 2026 года внес изменения в Правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий в соответствии с законодательством, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что использование единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий на территории республики в соответствии с законодательством РК допускается на цели:

внесения первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа на приобретение жилища или жилища с проведением ремонта в рамках одного договора банковского займа;

частичного или полного погашения основного долга по ипотечному жилищному займу на приобретение жилища или жилища с проведением ремонта в рамках одного договора банковского займа;

рефинансирования ипотечного жилищного займа.

Ранее использование единовременных пенсионных выплат допускалось для:

частичного или полного погашения основного долга по ипотечному жилищному займу, включая возможность проведения ремонта в рамках одного договора банка;

строительства индивидуального жилого дома, включая покупку земельного участка для целей ИЖС (индивидуального жилищного строительства) или ведения личного подсобного хозяйства;

приобретения жилья через систему жилищных строительных сбережений.

Приказ вводится в действие с 17 апреля 2026 года.