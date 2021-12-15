Председатель ЕНПФ о новых сроках использования пенсионных накоплений: 20 дней достаточно

Журналисты поинтересовались, почему количество дней для использования пенсионных накоплений сократили с 45 до 20 дней. Они задались вопросом, может ли человек успеть за это время приобрести жилье. Новость по теме Методику определения порога достаточности пенсионных накоплений раскритиковал депутат

Жанат Курманов согласился с ними в той части, что покупка жилья - «процесс не простой». Однако, по его словам, если человек заранее подготовит необходимые документы, определится с тем, как он будет улучшать жилищные условия и только после этого обратится в уполномоченные операторы и переведет деньги на специальный счет, то сможет уложиться в новые сроки.