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13:22 15.12.2021

Председатель ЕНПФ о новых сроках использования пенсионных накоплений: 20 дней достаточно

накопления, пенсии Фото: Zakon.kz
Если казахстанцы, которые хотят за счет части пенсионных накоплений приобрести жилье, заранее подготовятся, то смогут уложиться в новые сроки использования пенсионных накоплений, считает председатель ЕНПФ Жанат Курманов, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, почему количество дней для использования пенсионных накоплений сократили с 45 до 20 дней. Они задались вопросом, может ли человек успеть за это время приобрести жилье.

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Жанат Курманов согласился с ними в той части, что покупка жилья - «процесс не простой». Однако, по его словам, если человек заранее подготовит необходимые документы, определится с тем, как он будет улучшать жилищные условия и только после этого обратится в уполномоченные операторы и переведет деньги на специальный счет, то сможет уложиться в новые сроки.

Мы обращаем внимание, что, прежде чем обратиться в ЕНПФ и изъять свои пенсионные накопления, перевести на специальный счет в уполномоченные операторы — «Отбасы банк» и другие банки второго уровня, нужно внимательно посмотреть, какое жилье он будет приобретать, подготовить соответствующие документы… Если он провел подготовительную работу, то 20 дней достаточно по оценке правительства.Жанат Курманов
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