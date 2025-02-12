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Общество

Будут ли использовать пенсионные накопления казахстанцев для создания гарантийного фонда

Трудовая книжка, стаж работы, деньги, пенсия, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 14:00 Фото: Zakon.kz
Председатель правления АО "ЕНПФ" Жанат Курманов 12 февраля 2025 года в Сенате заявил, что гарантийный фонд не будет создавать за счет пенсионных активов, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что речи о создании еще одного фонда нет. Он подчеркнул, что, наоборот, будут приняты меры по защите пенсионных накоплений вкладчиков.

"В частности, при покупке пенсионного аннуитета, когда вкладчик переводит часть своих пенсионных накоплений в страховую организацию, есть соответствующий фонд гарантированных страховых выплат, и он обеспечит непрерывность выплат, если вдруг что-то случится со страховой организацией. Поэтому в этой части по пенсионным активам защита с точки зрения сбережений вкладчиков будет укрепляться", – сказал Жанат Курманов.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев сообщил, что правительство проработает создание гарантийного фонда.

Бауыржан Муканов
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