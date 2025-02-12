Будут ли использовать пенсионные накопления казахстанцев для создания гарантийного фонда
Фото: Zakon.kz
Председатель правления АО "ЕНПФ" Жанат Курманов 12 февраля 2025 года в Сенате заявил, что гарантийный фонд не будет создавать за счет пенсионных активов, передает корреспондент Zakon.kz.
Спикер отметил, что речи о создании еще одного фонда нет. Он подчеркнул, что, наоборот, будут приняты меры по защите пенсионных накоплений вкладчиков.
"В частности, при покупке пенсионного аннуитета, когда вкладчик переводит часть своих пенсионных накоплений в страховую организацию, есть соответствующий фонд гарантированных страховых выплат, и он обеспечит непрерывность выплат, если вдруг что-то случится со страховой организацией. Поэтому в этой части по пенсионным активам защита с точки зрения сбережений вкладчиков будет укрепляться", – сказал Жанат Курманов.
Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев сообщил, что правительство проработает создание гарантийного фонда.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript