Будут ли использовать пенсионные накопления казахстанцев для создания гарантийного фонда

Фото: Zakon.kz

Председатель правления АО "ЕНПФ" Жанат Курманов 12 февраля 2025 года в Сенате заявил, что гарантийный фонд не будет создавать за счет пенсионных активов, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что речи о создании еще одного фонда нет. Он подчеркнул, что, наоборот, будут приняты меры по защите пенсионных накоплений вкладчиков. "В частности, при покупке пенсионного аннуитета, когда вкладчик переводит часть своих пенсионных накоплений в страховую организацию, есть соответствующий фонд гарантированных страховых выплат, и он обеспечит непрерывность выплат, если вдруг что-то случится со страховой организацией. Поэтому в этой части по пенсионным активам защита с точки зрения сбережений вкладчиков будет укрепляться", – сказал Жанат Курманов. Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев сообщил, что правительство проработает создание гарантийного фонда.

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