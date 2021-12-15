«Барселона» уступила «Боке Хуниорс» в матче памяти Марадоны

Дружескую встречу посвятили годовщине смерти легендарного аргентинского футболиста. Земляки Марадоны выиграли этот матч по пенальти, основное время закончилось вничью – 1:1.

Счет в игре был открыт на 50-й минуте благодаря нападающему каталонцев Феррану Жутльга. Вскоре игрок «Боки» Эсекиэль Себальос восстановил равновесие. В серии послематчевых пенальти удача была на стороне аргентинского клуба – 4:2.

Фото: Instagram/fcbarcelona

Марадона выступал за «Боку Хуниорс» с 1981 по 1982 год и с 1995 по 1997-й. За «Барсу» Диего играл с 1982 по 1984 год, где стал обладателем Кубка Испании, Кубка лиги и Суперкубка Испании.

Аргентинец скончался 25 ноября прошлого года в возрасте 60 лет.