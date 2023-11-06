Фанат "Бока Хуниорс" совершил самоубийство после поражения любимой команды

Молодой болельщик аргентинского футбольного клуба "Бока Хуниорс" покончил с жизнью из-за проигрыша любимой команды в финале Кубка Либертадорес-2023, сообщает Zakon.kz.

По информации Marca , 23-летний полицейский Марсело Моралес, который являлся болельщиком "Бока Хуниорс" совершил суицид из-за поражения своего любимого клуба. Житель города Буэнос-Айрес не смог перенести неудачу "Бока Хуниорс", которая уступила бразильскому "Флуминенсе" со счетом 1:2 в финале Кубка Либертадорес (аналог Лиги чемпионов УЕФА). Спустя время мать болельщика подтвердила этот трагический случай.

Sucedió en Argentina.



Hincha del Club Boca Juniors se SU1CID4 por no soportar la derrota de su equipo.



La madre llorando relata que le encontró sin vida en su cama.

Antes de su acción, transfirió todo a su hermano.



SIN PALABRAS. EL FÚTBOL ESTÁ DE LUTO.pic.twitter.com/O6JW6FPpRG — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) November 5, 2023

"Если "Бока Хуниорс" проигрывала, ему было плохо, грустно, он ругался. Мой сын говорил, что эта команда для него самое важное. Он покончил с собой из-за этого". Мать Марсело Моралеса

Женщина не предполагала, что сын сможет сделать это с собой.

"Ранее он предупредил своего отца: "Если его команда не выиграет титул, то он убьет себя". Мы думали, что он шутит. Пусть молодежь осознает этот поступок, пусть их семьи задумаются. Я не считаю "Боку" за команду, ни один из игроков не выразил мне свои соболезнования". Мать Марсело Моралеса

Родители обнаружили тело своего сына утром 5 ноября.





Между тем, после поражения от "Флуминенсе" подал в отставку главный тренер "Бока Хуниорс" – Хорхе Альмирон. 52-летний аргентинский специалист проработал с командой больше полугода. При нем клуб отыграл 43 матча: 17 побед, 13 ничьи и 13 поражений.