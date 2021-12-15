16:29 15.12.2021
Стратегические идеи Елбасы позволили обеспечить устойчивое развитие Казахстана – Токаев
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C обретением Независимости Казахстан твердо встал на рельсы прогресса практически во всех сферах, будь то экономика, культура или общественно-политическая жизнь. Об этом сказал Касым-Жомарт Токаев на торжественном мероприятии по случаю 30-летней годовщины Независимости, передает Zakon.kz.
Сейчас можно с уверенностью сказать, что стратегические идеи Елбасы и его непоколебимая политическая воля позволили успешно преодолеть все эти неблагоприятные факторы и обеспечить устойчивое развитие Казахстана. Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность Нурсултану Назарбаеву от всех казахстанцев.
От имени граждан нашей страны хочу выразить Нурсултану Абишевичу Назарбаеву сердечную благодарность за его титанический труд в деле строительства Независимого Казахстана! Касым-Жомарт Токаев
Токаев: Независимость не досталась нам в подарок
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