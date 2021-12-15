16:53 15.12.2021
Почивать на лаврах нельзя — Токаев
Фото: Akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев на мероприятии по случаю 30-летней годовщины Независимости Казахстана отметил, что необходимо приумножать достижения страны, сообщает Zakon.kz.
В условиях новых глобальных и региональных вызовов для приумножения достижений независимости нам следует удвоить и даже утроить усилия. Другими словами, почивать на лаврах ни в коем случае нельзя. Касым-Жомарт Токаев
Токаев: Независимость не досталась нам в подарок
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Президент уточнил, что перед государством стоят новые задачи, касающиеся повышения качества жизни граждан.
Мы будем четко следовать основополагающему принципу «не человек для государства, а государство для человека».Касым-Жомарт Токаев
Глава государства добавил, что исполнительная власть, включая руководителей регионов, городов, районов, обязана упорно и продуктивно трудиться на благо народа.
Наша главная цель состоит в том, чтобы все граждане Казахстана ощущали на себе практическую пользу от экономического развития. В условиях растущей геостратегической турбулентности, давления внешних факторов нам нужно сохранить и укрепить наше великое достояние – единство народа. Наш народ известен всему миру своей религиозной, культурной, языковой толерантностью. Президент Казахстана