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16:53 15.12.2021

Почивать на лаврах нельзя — Токаев

президент выступления Фото: Akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев на мероприятии по случаю 30-летней годовщины Независимости Казахстана отметил, что необходимо приумножать достижения страны, сообщает Zakon.kz.
В условиях новых глобальных и региональных вызовов для приумножения достижений независимости нам следует удвоить и даже утроить усилия. Другими словами, почивать на лаврах ни в коем случае нельзя. Касым-Жомарт Токаев

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Президент уточнил, что перед государством стоят новые задачи, касающиеся повышения качества жизни граждан.

Мы будем четко следовать основополагающему принципу «не человек для государства, а государство для человека».Касым-Жомарт Токаев

Глава государства добавил, что исполнительная власть, включая руководителей регионов, городов, районов, обязана упорно и продуктивно трудиться на благо народа.

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Наша главная цель состоит в том, чтобы все граждане Казахстана ощущали на себе практическую пользу от экономического развития. В условиях растущей геостратегической турбулентности, давления внешних факторов нам нужно сохранить и укрепить наше великое достояние – единство народа. Наш народ известен всему миру своей религиозной, культурной, языковой толерантностью. Президент Казахстана
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