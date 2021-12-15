17:20 15.12.2021
«Омикрон-штамм» размножается в 70 раз быстрее «дельты» – ученые
Фото: pixabay
Исследования ученых медицинского факультета LKS Гонконгского университета (HKUMed) показали, что «омикрон-штамм» коронавируса в 70 раз быстрее инфицирует и размножается в бронхах человека, чем «дельта-штамм» и изначальный вирус SARS-CoV-2, передает Zakon.kz.
(Эта информация. – Прим. ред.) может объяснить, почему «омикрон» может передаваться от человека к человеку быстрее, чем предыдущие варианты.Заявление HKUMed
Исходя из данных исследования, которые попали в распоряжение РИА Новости, выяснилось, что при «омикрон-штамме» инфекция в легких опускается значительно ниже, чем при исходном вирусе SARS-CoV-2, и это, по мнению специалистов, может быть индикатором более низкой степени тяжести заболевания.
Новый вариант коронавируса «омикрон-штамм» был выявлен в Южной Африке. ВОЗ квалифицировала его, как «вызывающий беспокойство», и дала ему название «омикрон». Специалисты предполагают, что новый вариант вируса не только серьезно мутировал, но и легче передается от человека человеку, чем «дельта-штамм».
«Омикрон-штамм» менее опасен, чем «дельта» – ВОЗ
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