«Омикрон-штамм» размножается в 70 раз быстрее «дельты» – ученые

(Эта информация. – Прим. ред.) может объяснить, почему «омикрон» может передаваться от человека к человеку быстрее, чем предыдущие варианты. Заявление HKUMed

Исходя из данных исследования, которые попали в распоряжение РИА Новости, выяснилось, что при «омикрон-штамме» инфекция в легких опускается значительно ниже, чем при исходном вирусе SARS-CoV-2, и это, по мнению специалистов, может быть индикатором более низкой степени тяжести заболевания.

Новый вариант коронавируса «омикрон-штамм» был выявлен в Южной Африке. ВОЗ квалифицировала его, как «вызывающий беспокойство», и дала ему название «омикрон». Специалисты предполагают, что новый вариант вируса не только серьезно мутировал, но и легче передается от человека человеку, чем «дельта-штамм».