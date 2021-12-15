Қаз
Рубрики
Законодательство РК
17:42 15.12.2021

Назарбаев: Мы еще находимся в начале долгого пути

мероприятие Фото: akorda.kz
Пусть XXI век станет «золотым» веком Казахстана. Об этом заявил Нурсултан Назарбаев, выступая на торжественном мероприятии по случаю 30-летней годовщины Независимости Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Дорогие соотечественники, 30-летие Независимости – еще одна важная веха в истории созидания Казахстана. Считаю, что мы все еще находимся в начале долгого пути. Пусть XXI век станет «золотым» веком Казахстана. Нурсултан Назарбаев

По его словам, только объединившись можно достичь успеха.

Кроме того, Елбасы призвал казахстанцев сообща работать над инициативами Касым-Жомарта Токаева.

Айша Тулеубекова
Назарбаев Нурсултан Токаев Касым-Жомарт Казахстан
На Кашагане планируют переработку еще 2 млрд кубометров газа в год
14.12.2021
Гололед и сильный ветер ожидаются в Казахстане
14.12.2021
Карантинные ограничения смягчили в СКО
14.12.2021
Пять продуктов благотворно влияют на состояние памяти — врач
14.12.2021
В WhatsApp появится новая полезная функция
15.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости