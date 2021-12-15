Назарбаев: Мы еще находимся в начале долгого пути

Дорогие соотечественники, 30-летие Независимости – еще одна важная веха в истории созидания Казахстана. Считаю, что мы все еще находимся в начале долгого пути. Пусть XXI век станет «золотым» веком Казахстана. Нурсултан Назарбаев

По его словам, только объединившись можно достичь успеха.

Кроме того, Елбасы призвал казахстанцев сообща работать над инициативами Касым-Жомарта Токаева.