Летом туристы смогут летать на Алаколь — акимат ВКО

На сессии областного маслихата депутаты задали вопрос, когда будет достроена взлетно-посадочная полоса аэропорта в Урджаре.

Как отмечено в публикации Yk-news.kz , областные власти обещали, что оставшиеся работы завершатся до апреля 2022 года, однако сроки сдвинулись.

Задержка вызвана недостатками первоначального проекта.

Изначально было заложено, что при реконструкции аэропорта Усть-Каменогорска сигнальное освещение передадут в Урджар. Технически нельзя было это делать. Сейчас уже новый проект. Его уже завершили. В первом квартале работы закончатся. К лету аэропорт в Урджаре будет полноценно функционировать. Заместитель акима ВКО Алмасхан Сматлаев

На завершение взлетно-посадочной полосы аэропорта села Урджар в областном бюджете заложено 980 миллионов тенге.