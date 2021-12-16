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10:37 16.12.2021

Летом туристы смогут летать на Алаколь — акимат ВКО

аэропорт полеты Фото: Zakon.kz
Заместитель акима Восточно-Казахстанской области Алмасхан Сматлаев ответил на вопрос о работе аэропорта в Урджаре, сообщает Zakon.kz.

На сессии областного маслихата депутаты задали вопрос, когда будет достроена взлетно-посадочная полоса аэропорта в Урджаре.

Как отмечено в публикации Yk-news.kz , областные власти обещали, что оставшиеся работы завершатся до апреля 2022 года, однако сроки сдвинулись.

Задержка вызвана недостатками первоначального проекта. 

Изначально было заложено, что при реконструкции аэропорта Усть-Каменогорска сигнальное освещение передадут в Урджар. Технически нельзя было это делать. Сейчас уже новый проект. Его уже завершили. В первом квартале работы закончатся. К лету аэропорт в Урджаре будет полноценно функционировать.Заместитель акима ВКО Алмасхан Сматлаев

На завершение взлетно-посадочной полосы аэропорта села Урджар в областном бюджете заложено 980 миллионов тенге.

Анастасия Московчук
Алаколь Восточно-Казахстанская область Казахстан
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