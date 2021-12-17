Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
13:27 17.12.2021

«Барыс» отдает ЦСКА Даррена Дица

хоккеист, лига, компенсация Фото: hcbarys.kz
Столичная команда планирует получить за своего защитника денежную компенсацию, передает Zakon.kz.

Как пишет «Чемпионат», сделка находится на финальной стадии.

28-летний Даррен Диц является самым высокооплачиваемым игроком Континентальной хоккейной лиги с зарплатой в 100 млн рублей в год. В текущем сезоне казахстанский игрок обороны принял участие в 34 встречах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил девять шайб и отдал 12 результативных передач, суммарно набрав 21 очко.

Диц выступает за «Барыс» с 2017 года. За это время он сыграл 269 матчей в КХЛ, 22 из которых пришлись на плей-офф, и суммарно набрал 174 (67+107) очка при общем показателе полезности «-7».

Елена Беляева
Россия Барыс КХЛ Казахстан
Передовые школы BINOM с кинотеатрами открыли в Нур-Султане
16.12.2021
Ставка на экзотический баскетбол принесла клиенту Olimpbet премиальный автомобиль
16.12.2021
Димаш поздравил казахстанцев с Днем Независимости
16.12.2021
В Алматы состоялся салют в честь 30-летия Независимости Казахстана
16.12.2021
Новый рекорд Казахстана установил Адильбек Мусин в ОАЭ
16.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости