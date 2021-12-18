Взято на контроль – в нацпарке «Кольсайские озера» отреагировали на вандализм

Ранее в казахстанских соцсетях появилось видео, где на деревьях, стоящих по пути популярного туристического маршрута, кто-то вырезал свои имена.

Это вызвало возмущение у казахстанцев, а администрация национального парка «Кольсайские озера» обещала разобраться в ситуации.

Дорогие друзья! Наш парк так же, как и вы, невероятно возмущен произошедшим на нашем озере Каинды варварским нападением (не побоимся этого слова) на наши реликтовые ели, памятник природы парка! Годами стояли они в своей первозданной красе – и вот каким-то вандалам пришла в голову идея такого хулиганства! Администрация нацпарка «Кольсайские озера»

Вся ситуация в данный момент взята на контроль руководством и администрацией ГНПП.

Но, друзья, здесь мы снова видим остросоциальную проблему нашего общества – желание и реализованное намерение разрушения, вредительства и хамства среди некоторых его членов. Администрация нацпарка «Кольсайские озера»

По словам администрации парка, везде на территории Каинды имеются аншлаги, запрещающие выход на лед, предупреждающие надписи, озеро огорожено лентами. Но эти меры не всех останавливают.

Парк, увы, не может приставить к каждому посетителю «надсмотрщика» – это физически невозможно, да и не нужно. Мы просто очень надеемся, что в скором времени наши соотечественники поймут – нельзя пилить сук, на котором сидишь. Ответственность за природу, родину, экологию лежит прежде всего на нас самих, и плохо мы делаем тоже лишь самим себе! Администрация нацпарка «Кольсайские озера»