Казахстанцы доминируют на вечере бокса в Нур-Султане

Основным боем вечера должен стать бой Данияра Елеусинова с аргентинцем Хуаном Эрнаном Леалем за титул чемпиона мира по версии IBO в полусреднем весе. В его преддверии казахстанцы беспрерывно роняют соперников на ринг, передает Sports.kz.

Казахстанский боксер Даулет Даукенов встретился с узбеком Елдорбеком Саидовым.

Бой в первом полусреднем весе был запланирован на восемь раундов и завершился победой Даукенова единогласным решением судей.

Даулет Даукенов одержал десятую победу на профи-ринге, а Елдорбек Саидов потерпел седьмое поражение.

Казахстанец Айдар Шарибаев сразился с кыргызстанцем Шохрухом Абдиевым.

Бой в первом полусреднем весе был рассчитан на шесть раундов и продлился всю отведенную дистанцию: он закончился победой Шарибаева решением большинства голосов судей. В третьем раунде Абдиев дважды побывал в нокдауне.

Таким образом, Айдар Шарибаев одержал девятую победу в своей профессиональной карьере, а Шохрух Абдиев потерпел третье поражение.

Новость по теме Вечер бокса в Нур-Султане начался с победы казахстанца

Казахстанский боксер Сапарбай Айдаров провел шестой бой на профи-ринге.

Он встретился с украинцем Андреем Шеметовым (6-1-1, 4 КО). Бой в среднем весе был рассчитан на шесть раундов и закончился убедительной победой Айдарова единогласным решением судей.

Сапарбай Айдаров одержал шестую победу в профи и по-прежнему остается непобежденным, а для Андрея Шеметова это поражение стало вторым в его профессиональной карьере.

И наконец неприятная для казахстанских болельщиков сенсация. Бой между казахстанским боксером Аскатом Жантурсыновым и азербайджанцем Суратом Гараевым закончился в пользу последнего.

Этот поединок в первом тяжелом весе был рассчитан на шесть раундов и закончился неожиданной, но уверенной победой Гараева единогласным решением судей. Отметим, что примерно с середины боя, по словам комментаторов, Жантурсынов дрался со сломанным носом — из-за этого его лицо постоянно было залито кровью.

Для Аската Жантурсынова это шестой бой в профессиональной карьере и первое поражение. Сурат Гараев дебютировал в профи с победы.