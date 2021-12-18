Казахстанка дебютировала на боксерском профи-ринге с победы

В рамках вечера профессионального бокса в Нур-Султане она встречалась со спортсменкой из Украины Светланой Василевской, передает Sports.kz.

Для украинки это также дебют на профи-ринге. Бой в наилегчайшем весе был рассчитан на четыре раунда и закончился победой Ангелины Лукас единогласным решением судей.