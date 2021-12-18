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23:04 18.12.2021

Казахстанка дебютировала на боксерском профи-ринге с победы

бой, победа, женский бокс Фото: Instagram/angelina_lukas1997
Представительница Казахстана Ангелина Лукас начала свою карьеру на  профессиональном ринге с победы, сообщает Zakon.kz.

В рамках вечера профессионального бокса в Нур-Султане она встречалась со спортсменкой из Украины Светланой Василевской, передает Sports.kz.

Для украинки это также дебют на профи-ринге. Бой в наилегчайшем весе был рассчитан на четыре раунда и закончился победой Ангелины Лукас единогласным решением судей.

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