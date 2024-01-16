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Ангелина Лукас возвращается на ринг после поражения

Бокс Титульный бой Фото: Instagram/angelina_lukas1997
Казахстанская боксерша Ангелина Лукас возвращается на ринг, оповестив болельщиков о своем очередном бое. И это будет титульный поединок, сообщает Zakon.kz.

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Данную новость распространила сама спортсменка в своих соцсетях. По ее словам титульный бой пройдет уже через две недели, а именно 31 января в  Баку. Оппонировать Лукас будет боксерша из Пакистана – Рома Юсаф, на счету которой также одно поражение в карьере, как и у Ангелины.

Для Ангелины Лукас это 7-й бой на профессиональном ринге. В Баку будет разыгран титул чемпиона мира по версии WIBA. Данным титулом в свое время владели: дочь Мухаммеда Али – Лейла Али, а также абсолютная чемпионка мира Наталья Рагозина и многие другие женщины-бойцы.

Свой последний бой уроженка Тараза провела осенью 2023 года в Турции, когда уступила судейским решением представительнице Чили Даниэле Асенхо, за вакантный титул WBC Silver. Данное поражение стало первым в карьере Лукас.

В прошлом году и на любительском уровне ее ждало разочарование. 18 мая в Петропавловске, где проходили игры республиканской Спартакиады, Ангелина Лукас в четвертьфинале турнира не смогла одолеть Балаусу Муздиман.

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