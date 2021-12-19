Пентагон занижал число мирных жителей, погибших в Сирии, Ираке и Афганистане

Как пишут РИА Новости, иностранные СМИ при анализе потерь посетили более сотни мест, связанных с ударами, побеседовали с выжившими местными жителями, а также с американскими чиновниками.

Согласно статистике военных, в результате авиаударов, нанесенных в рамках борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (Запрещено в РК) в Ираке и Сирии, погибли 1417 мирных жителей. Еще 188 человек в период с 2018 года погибли среди мирного населения в результате воздушных операций США в Афганистане.

Отмечается, что лишь по 12% всех ударов, при которых могли погибнуть мирные жители, было рекомендовано проведение полноценного расследования. Во многих случаях за проверки отвечало командование, санкционировавшее удар; расследования «основывались на неверных или неполных свидетельствах». Кроме того, сообщения о жертвах среди гражданского населения систематически отклонялись, поскольку на видеокадрах не было запечатлено тел, хотя записи зачастую были слишком короткими, чтобы по ним судить.

Как уточняется, лишь менее чем в десяти случаях имели место дальнейшие выплаты компенсаций с американской стороны.

В ноябре New York Times сообщала, что американские военные умолчали об авиаударах в Сирии в марте 2019 года, которые унесли жизни десятков мирных жителей, а тщательное расследование инцидента не проводилось. Как отмечала газета, удар по Багузу стал одним из крупнейших по числу жертв среди гражданского населения за все время боевых действий против ИГ, однако официально американские военные никогда этого не признавали.