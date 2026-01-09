#Казахстан в сравнении
Туризм

Назван топ-мест для путешествий в 2026 году

Туризм в 2026 году, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 06:10 Фото: pixabay
Американская газета The New York Times составила топ-локаций, которые стоит посетить в наступившем 2026 году, сообщает Zakon.kz.

В список вошли 52 направления, которые, по мнению авторов, заслуживают внимания путешественников. Так, первое место в списке заняла "Революционная Америка". В этом году США отмечают 250-летие своей независимости. По этому случаю издание рекомендует посетить страну, чтобы увидеть своими глазами приуроченные к этому событию мероприятия:

  • матч чемпионата мира по футболу;
  • концерт 4 июля на лужайке у Капитолия США в Вашингтоне.

На втором месте оказалась Варшава, польская столица, которая завоевала внимание авторов благодаря новому Музею современного искусства, расположенному в сталинской высотке Дома культуры, и театру TR Warszawa.

"На протяжении десятилетий польская столица считалась скорее прагматичной, чем притягательной. В 2026 году ее нужно увидеть заново", – говорится в рекомендациях.

Третье место в рейтинге занял Бангкок, который привлекает туристов своими зелеными зонами, Центром современного искусства Dib Bangkok и восстановленным буддийским храмом Ват Чайваттханарам, открытым после 12 лет реставрации.

Кроме того, в список вошли:

  • полуостров Оса в Коста-Рике;
  • тигриный заповедник Бандхавгарх в Индии;
  • Даллас, являющийся центром предстоящего чемпионата мира по футболу;
  • алжирский портовый город Оран;
  • шоссе 66, которое уже 100 лет соединяет Чикаго и Санта-Монику в Калифорнии.

The New York Times также советует путешественникам остановиться в отеле El Rancho в Гэллапе, куда приезжали такие знаменитости, как Кэтрин Хепберн и Грегори Пек. Среди других популярных идей для путешествий оказались:

  • остров Саба в Карибском море;
  • район Побленоу в Барселоне;
  • горы Непала;
  • Байройтский оперный фестиваль;
  • поездка на поезде по Канадским Скалистым горам;
  • Топ-Энд в Австралии;
  • город Пенанг в Малайзии.

Недавнее спасение плюшевого мишки в аэропорту США умилило интернет-пользователей.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Ошибка в тексте: