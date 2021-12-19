В Усть-Каменогорске после гибели ребенка начался отстрел собак

В городе объявлена «большая охота» на безнадзорных собак. В этой связи ОФ «Дворянин» обратился к владельцам собак, чтобы они присмотрели за своими питомцами, передает YK-news.kz.

Держите животных на привязи, на хорошо огороженной территории, исключающей побег питомца. В случае побега животного незамедлительно сообщите о случившемся в ветеринарные клиники, зоозащитные организации, опубликуйте информацию о потерявшейся собаке в соцсетях. Кто еще не сделал ветеринарные паспорта на животных — сделайте это в кратчайшие сроки. Если ваша собака попадет под отстрел, можно будет подать в суд исковое заявление на противоправные действия службы отлова, противоречащие действующему законодательству РК. ОФ «Дворянин»