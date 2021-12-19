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Законодательство РК
18:52 19.12.2021

В Усть-Каменогорске после гибели ребенка начался отстрел собак

Отстрел собак в Усть-Каменогорске Фото: pixabay
После трагического случая в Усть-Каменогорске, когда бездомный пес загрыз до смерти семилетнюю девочку, в городе начался массовый отстрел собак, сообщает Zakon.kz.

В городе объявлена «большая охота» на безнадзорных собак. В этой связи ОФ «Дворянин» обратился к владельцам собак, чтобы они присмотрели за своими питомцами, передает YK-news.kz.

Держите животных на привязи, на хорошо огороженной территории, исключающей побег питомца. В случае побега животного незамедлительно сообщите о случившемся в ветеринарные клиники, зоозащитные организации, опубликуйте информацию о потерявшейся собаке в соцсетях. Кто еще не сделал ветеринарные паспорта на животных — сделайте это в кратчайшие сроки. Если ваша собака попадет под отстрел, можно будет подать в суд исковое заявление на противоправные действия службы отлова, противоречащие действующему законодательству РК. ОФ «Дворянин»

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