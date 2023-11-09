Семилетнюю девочку покусала собака в Усть-Каменогорске

Во время прогулки в одном из районов Усть-Каменогорска владелец отпустил с поводка собаку и та покусала семилетнюю девочку за обе ноги, сообщает Zakon.kz.

После того, как собака напала на ребенка, мать девочки написала о произошедшем в социальных сетях. Женщина просит помочь с поисками владельца собаки, передает YK-news.

"Хотела бы обратиться к жителям Аблакетки. В районе парка гулял мужчина с белой собакой. Животное было на поводке. Наши дети играли рядом. Когда мужчина отпустил собаку с поводка, та набросилась на детей и покусала мою дочь. Мужчина подозвал своего пса, прицепил на поводок и спокойно ушел. Прошу помочь найти этого мужчину", – написала мама пострадавшего ребенка.

Девочку с ранами двух ног доставили в больницу. Как сказано в документах из медучреждения, собака успела укусить ребенка за оба бедра.

Мама девочки обратилась в полицию с заявлением о случившемся. Полицейские начали поиски хозяина напавшей на ребенка собаки.

"Горожанка обратилась в полицию с просьбой принять меры в отношении неизвестного мужчины, который около 14:00 в парке на улице Физкультурной выгуливал собаку без поводка и намордника, и собака укусила ее 7-летнюю дочь. Этот факт зарегистрирован в Книге учета информации Иртышского отдела полиции. Проводятся разыскные мероприятия по установлению личности хозяина собаки". Пресс-служба Департамента полиции ВКО

В середине сентября в городе Алтай Восточно-Казахстанской области оставшаяся без присмотра овчарка набросилась на восьмилетнего ребенка и серьезно покусала его.