19:23 19.12.2021
Данияр Елеусинов вернулся в рейтинг BoxRec
Фото: Instagram/yeleussinovdaniyar
После победы Данияра Елеусинова над Хуаном Эрнаном Леалем сайт BoxRec.com. вернул казахстанского боксера в свой рейтинг, сообщает Zakon.kz.
Казахстанец получил статус «неактивен» на BoxRec так как не выходил на ринг с ноября 2020 года, передает Sports.kz.
Теперь Данияр Елеусинов вновь вернулся в рейтинг полусредневесов — его поставили на 27-е место.
Победа над Хуаном Эрнаном Леалем принесла казахстанскому боксеру вакантный титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии IBO. В ходе боя он трижды отправил в нокдаун аргентинца.
Данияр Елеусинов стал пятым казахстанцем в истории, примерившим чемпионский пояс. Ранее это сделали Василий Жиров, Геннадий Головкин, Жанат Жакиянов и Бейбут Шуменов.
Данияр Елеусинов стал чемпионом мира по версии IBO
Новость по теме