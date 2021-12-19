Данияр Елеусинов вернулся в рейтинг BoxRec

Казахстанец получил статус «неактивен» на BoxRec так как не выходил на ринг с ноября 2020 года, передает Sports.kz.

Теперь Данияр Елеусинов вновь вернулся в рейтинг полусредневесов — его поставили на 27-е место.

Победа над Хуаном Эрнаном Леалем принесла казахстанскому боксеру вакантный титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии IBO. В ходе боя он трижды отправил в нокдаун аргентинца.

Данияр Елеусинов стал пятым казахстанцем в истории, примерившим чемпионский пояс. Ранее это сделали Василий Жиров, Геннадий Головкин, Жанат Жакиянов и Бейбут Шуменов.