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08:38 20.12.2021

Трое казахстанцев скончались от коронавируса и пневмонии за сутки

коронавирус, заболевание Фото: Zakon.kz
В Казахстане продолжается снижение смертности от коронавирусной инфекции и пневмонии с признаками COVID-19, передает Zakon.kz.

Согласно информации о заболеваемости коронавирусной инфекцией на 20 декабря, предоставленной в Минздраве Казахстана, за сутки от COVID-19 скончались двое человек, от коронавирусной пневмонии – один.

рк, коронавирус, смерти

Фото: Минздрав РК

На 20 декабря лечение от КВИ продолжает получать 19 721 человек (17 165+ и 2 556 КВИ-), из них в стационарах находятся 3413 пациентов, на амбулаторном уровне – 16 308.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 293;

в состоянии крайней степени тяжести – 73;

на аппарате ИВЛ – 58.

Ранее сообщалось, что в Казахстане продолжается снижение числа заболевших коронавирусной инфекцией – за сутки в стране зарегистрировано 379 новых случаев заболевания.

Динара Халдарова
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