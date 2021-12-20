Трое казахстанцев скончались от коронавируса и пневмонии за сутки

Согласно информации о заболеваемости коронавирусной инфекцией на 20 декабря, предоставленной в Минздраве Казахстана, за сутки от COVID-19 скончались двое человек, от коронавирусной пневмонии – один.

Фото: Минздрав РК

На 20 декабря лечение от КВИ продолжает получать 19 721 человек (17 165+ и 2 556 КВИ-), из них в стационарах находятся 3413 пациентов, на амбулаторном уровне – 16 308.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 293;

в состоянии крайней степени тяжести – 73;

на аппарате ИВЛ – 58.

Ранее сообщалось, что в Казахстане продолжается снижение числа заболевших коронавирусной инфекцией – за сутки в стране зарегистрировано 379 новых случаев заболевания.