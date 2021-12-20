08:38 20.12.2021
Трое казахстанцев скончались от коронавируса и пневмонии за сутки
Фото: Zakon.kz
В Казахстане продолжается снижение смертности от коронавирусной инфекции и пневмонии с признаками COVID-19, передает Zakon.kz.
Согласно информации о заболеваемости коронавирусной инфекцией на 20 декабря, предоставленной в Минздраве Казахстана, за сутки от COVID-19 скончались двое человек, от коронавирусной пневмонии – один.
Фото: Минздрав РК
На 20 декабря лечение от КВИ продолжает получать 19 721 человек (17 165+ и 2 556 КВИ-), из них в стационарах находятся 3413 пациентов, на амбулаторном уровне – 16 308.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 293;
в состоянии крайней степени тяжести – 73;
на аппарате ИВЛ – 58.
Ранее сообщалось, что в Казахстане продолжается снижение числа заболевших коронавирусной инфекцией – за сутки в стране зарегистрировано 379 новых случаев заболевания.