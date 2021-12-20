10:22 20.12.2021
Президент поблагодарил экс-министра Цоя
Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность бывшему министру здравоохранения Алексею Цою, сообщает Zakon.kz.
Об этом на странице в Facebook написал пресс-секретарь президента Берик Уали.
Президент Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность бывшему министру здравоохранения Алексею Цою за активную работу, особенно в деле противодействия распространению коронавируса в Казахстане, – отмечено в сообщении.
Напомним, 20 декабря указом президента Алексей Цой освобожден от должности министра здравоохранения.
Цой занимал эту должность с июня 2020 года.