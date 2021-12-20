Президент поблагодарил экс-министра Цоя

Об этом на странице в Facebook написал пресс-секретарь президента Берик Уали.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность бывшему министру здравоохранения Алексею Цою за активную работу, особенно в деле противодействия распространению коронавируса в Казахстане, – отмечено в сообщении.

Напомним, 20 декабря указом президента Алексей Цой освобожден от должности министра здравоохранения.

Цой занимал эту должность с июня 2020 года.