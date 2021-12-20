С экс-президента Кыргызстана Аскара Акаева сняли все обвинения

Как пишет 24.kg, Акаев улетел в Москву после допроса в ГКНБ. По словам соратника экс-президента Бекболота Талгарбекова, с бывшего главы государства сняты все обвинения — уголовное дело в отношении Акаева прекращено за отсутствием состава преступления. Следствием установлено, что ни он, ни его близкие не брали деньги из проекта Кумтор.

У Аскара Аскаева нет ни одной акции в Centerra Gold Inc. В 2003 году правительством было принято решение о создании Centerra. Соглашение готовила госкомиссия, в которую входили «Кыргызалтын», представители правительства и парламента, в числе которых был Акылбек Жапаров. Правительство только утвердило соглашение. Перед утверждением это соглашение рассматривали эксперты Всемирного банка и Международного валютного фонда. Они дали положительное заключение. Аскар Акаев ранее посчитал своим упущением, что не проверил и доверился госкомиссии и попросил прощения у народа. Соратник экс-президента КР Бекболот Талгарбеков

Он отметил, что если во время расследования возникнут какие-то вопросы, то Акаева вновь могут вызвать на допрос в качестве свидетеля.

2 августа Акаева доставили в Кыргызстан для дачи показаний по делу о месторождении Кумтор. Это был его первый визит на родину после «Тюльпановой революции». Экс-президент несколько дней провел на родине, после чего вернулся в Москву. Второй раз он прибыл в Бишкек 14 декабря. Сообщалось, что он будет давать показания по делу о Кумторе. Поездка была согласована с ГКНБ.