Почему депрессия – серьезное заболевание, рассказала врач

Редакция Zakon.kz поговорила с заместителем директора по внебольничной работе Медицинского центра психического здоровья Нур-Султана Еленой Полиенко и узнала, как распознать у себя депрессию и почему важно вовремя обратиться за квалифицированной помощью к врачу.

- Елена Николаевна, каковы причины появления депрессии?

- Депрессия является следствием сложного взаимодействия социальных, психологических и физиологических факторов. В некоторых случаях она может быть спровоцирована внешними отрицательными воздействиями. К примеру, стресс, чрезмерные учебные или рабочие перегрузки, инфекция или тяжелые соматические заболевания – черепно-мозговая травма, изменения гормонального фона, что особо актуально для женского организма. Также развитие депрессии может спровоцировать прием некоторых лекарств: гормонов, средств, снижающих артериальное давление, психоактивных веществ, – или злоупотребление алкоголем.

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- Можно ли самому распознать у себя депрессию? На что стоит обратить внимание?

- Депрессия отличается от обычных перепадов настроения или кратковременных эмоциональных реакций на трудные ситуации в повседневной жизни. Депрессивный эпизод характеризуется сниженным фоном настроения, что выражается в грусти, тоске, чувстве опустошенности или потере интереса к любым занятиям в течение большей части дня.

Также может присутствовать ряд других симптомов, в частности, нарушение сна, изменение аппетита, чувство сильной усталости или упадка сил, неспособность выполнять привычные нагрузки, снижение концентрации внимания, неуверенность в себе, чувство вины и мысли о нежелании жить.

- А как понять, что близкий человек находится в состоянии депрессии?

- Если вы заметили, что близкий вам человек стал менее общительным, редко улыбается, становится раздражительным, начинает жаловаться на бессонницу или сонливость, упадок сил, перестает заниматься делами, ранее приносившими удовольствие, то стоит задуматься о том, насколько стабильно его эмоциональное состояние и не нужна ли ему помощь специалиста.

- Что делать человеку, заметившему у себя или близких признаки депрессии?

- Если человек заметил у себя вышеперечисленные признаки депрессивного состояния, он может обратиться к врачу-психиатру либо к специалисту-психологу, который сможет провести грань между депрессией и психологически нестабильным состоянием, вызванным определенными жизненными трудностями.

- Как в последствии лечат это заболевание?

- Есть ряд эффективных методов лечения депрессии, но они зависят от тяжести и характера депрессивных эпизодов. Пациенту может быть предложена психологическая терапия: например, поведенческая активация, когнитивно-поведенческая терапия или межличностная психотерапия. Также назначается медикаментозное лечение антидепрессантами,. Но стоит отметить, что за квалифицированной помощью все же следует обращаться только к специалистам службы психического здоровья – психиатрам, психотерапевтам, так как диагноз депрессивного расстройства правомочен поставить только врач-психиатр.

К слову, сейчас врачи общей практики, терапевты, неврологи также правомочны лечить легкие формы депрессивных состояний.

- А что из себя представляет маскированная депрессия. По каким признакам ее можно отличить?

- Маскированная депрессия – это термин в психиатрии и психотерапии, обозначающий скрытую депрессию. Такие состояния часто обозначают как «маски депрессии». При маскированной депрессии пониженный эмоциональный фон, заторможенность может быть очень незначительной или даже вовсе отсутствовать. Пациент, как правило, не осознает депрессивного расстройства. Часто он убежден в наличии у себя какого-либо редкого и трудно диагностируемого соматического заболевания, при этом тяжесть описываемых им ощущений не находит объективного подтверждения и не соответствует результатам многочисленных исследований.

- Как вы считаете, у кого риск возникновения депрессии выше? Что на это влияет?

-Повышенный риск развития депрессии наблюдается у людей, переживших жизненные потрясения. К примеру, безработицу, потерю близкого, другие психологические травмы. В свою очередь, депрессия может привести к повышению уровня стресса и функциональным нарушениям, что лишь усугубляет жизнь больного и, как следствие, саму депрессию.

Фото: Zakon.kz

- Насколько важна тема ментального здоровья на сегодняшний день? Как повысить доверие общества к психологам и психотерапевтам?

- Ментальное здоровье – неотъемлемая часть и важнейший компонент здоровья. В уставе ВОЗ говорится: «Здоровье является состоянием полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов». Проблема стигматизации психических расстройств остается актуальной и в наши дни. Борьба со стигматизацией психически больных – одно из ведущих направлений программ Всемирной организации здравоохранения.

В связи с распространенностью ложных представлений о психических болезнях, больных и психиатрии, представляется целесообразным широкое информирование населения по данным темам. Это позволит повысить грамотность населения в данной теме, изменит отношение общества к проблемам психического здоровья на более толерантное.

Считаю, что нужно активно распространять сведения об организации служб психического здоровья, о функциях ее подразделений, законодательном регулировании и порядке оказания помощи населению. Очень важно представлять населению информацию о ранних симптомах основных психических расстройств без употребления специальных терминов и эмоционально насыщенных образов.

- Можно ли помочь человеку, который пытается справиться с депрессией?

- Ближайшее окружение человека, страдающего депрессией, должно быть максимально внимательным к его поведению и высказываниям. Можно оказать психологическую поддержку своим присутствием, без призывов «взять себя в руки, не хандрить». Также важно успеть предупредить риски возможного суицидального поведения: не оставлять одного, убрать из зоны доступа опасные предметы. Для человека, страдающего депрессией, характерны мысли о том, что его никто не понимает, что он для всех обуза, он никому не нужен. Поэтому близкое окружение не должно быть равнодушным к нему.

Материал подготовлен при поддержке «Янссен», подразделения фармацевтических товаров Филиала ООО «Джонсон & Джонсон» в Казахстане.