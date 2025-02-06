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Наука и технологии

Почему во время депрессии людей тянет на сладкое и жирное

Почему людей с депрессией тянет на сладкое и жирное, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2025 15:15 Фото: pixabay
Депрессия затрагивает 280 млн человек по всему миру и приводит к изменениям в пищевом поведении. Исследователи из Университетской клиники им. Бонна обнаружили, что люди с депрессией, несмотря на снижение аппетита, испытывают повышенную тягу к углеводам, сообщает Zakon.kz.

Ранее считалось, что чем сильнее у человека депрессия, тем меньше у него аппетита. Однако новое исследование, опубликованное в журнале Psychological Medicine, показало, что даже при общем снижении тяги к еде пациенты предпочитают углеводы, например, сладости. Более того, если продукт содержит углеводы и жир, например, молочный шоколад, он кажется им еще вкуснее. 

Эти данные важны, поскольку углеводы активируют систему вознаграждения в мозге иначе, чем белки и жиры. Это может объяснять, почему во время депрессии люди тянутся к сладкому – мозг ищет быстрый способ получить "дофаминовую награду".

"Мы смогли показать, что тяга к углеводам не связана с общим аппетитом, как считалось раньше", – пояснил соавтор исследования Лилли Турн. 

Основываясь на этих выводах, ученые предлагают новый подход: учитывать пищевые предпочтения пациентов при терапии. Например, если диетические изменения могут влиять на симптомы депрессии, возможно, специальное питание станет частью лечения, пишет Naukatv.

"Терапия, нацеленная на связь между кишечником и мозгом, кажется особенно перспективной. Исследования показывают, что диета или пробиотики могут иметь антидепрессивный эффект", – говорит ведущий автор исследования профессор Нильс-Кройер.

Ранее ученые выяснили, какая музыка снижает аппетит и тягу к жирной пище.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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