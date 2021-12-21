НХЛ приостановила игры регулярного чемпионата

До этого Лига отменила все игры до Рождества между клубами, которым нужно пересекать границу между Канадой и США.

В чемпионате поставлена пауза до 26 декабря. На день раньше им будет разрешено посетить клубную базу, чтобы сдать тесты на COVID-19.

До этой даты будут отменены все тренировки и другие мероприятия.

НХЛ и NHLPA продолжают обсуждать вопрос участия игроков НХЛ в Олимпийских играх 2022 года.