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Спорт

"Виннипег" впервые стал победителем регулярного чемпионата НХЛ

Хоккей Чемпион НХЛ, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2025 15:36 Фото: Instagram/nhljets
Утром 14 апреля клуб "Виннипег" вернул Президентский кубок в Канаду, который последние 13 лет раз находился в руках американских команд. "Джетс" впервые в своей истории выиграл регулярный сезон Национальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.

Новость о достижении "Виннипега" распространила пресс-служба НХЛ, после того как завершились все матчи игрового дня с участием лидеров общей таблицы.

В ходе этих встреч "Джетс" проиграли "Эдмонтону" (1:4), а также параллельную неудачу потерпел "Вашингтон" от "Коламбуса" с аналогичным счетом.

В итоге команда Скотта Арниела стала победителем регулярного чемпионата НХЛ, набрав 114 очков. "Кэпиталс" остались на второй строчке турнирной таблицы, записав в свой актив 109 очков.

Для канадских клубов это первая победа за трофей президента, начиная с сезона-2011/12. Тогда "Ванкувер Кэнакс" стал лучшим в Лиге во второй раз подряд.

Помимо достижения "Виннипега", игровой день в НХЛ запомнился 896-й шайбой Александра Овечкина. Плюс к этому были распроданы восемь эксклюзивных клюшек лучшего снайпера Лиги. 

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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