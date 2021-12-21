Дональд Трамп выступил против бойкота Олимпиады-2022

США и некоторые государства объявили о дипломатическом бойкоте Зимних Игр. Политиков этих стран в Китае не будет, но спортсмены смогут участвовать в соревнованиях. Экс-президент США напомнил, что в 1980 году американцы бойкотировали московскую Олимпиаду, передает rsport.ria.ru.

Нет, потому что я видел, как это сделал (президент) Джимми Картер, и это было ужасно. Это бьет по спортсменам. Мы в состоянии предпринять гораздо более мощные меры. Я хочу видеть участие США. Я думаю, что спортсмены поедут и выиграют все «золото», «серебро» и «бронзу». Дональд Трамп

7 декабря стало известно, что США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады-2022 в Пекине.

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8 декабря сообщалось, что Великобритания присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпиады. Позднее Канада решила поддержать бойкот Олимпиады в Пекине.