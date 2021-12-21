Снег, метель, гололед – штормовое предупреждение объявлено в регионах РК

По информации метеорологов, с 22 по 23 декабря на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (преимущественно снег). На севере, западе области – метель, гололед. На юго-западе области – туман.

Кроме того, прогнозируется усиление ветра.

Ветер южный, юго-восточный будет наблюдаться 22 декабря ночью на севере, западе области, днем на большей части территории области – 15-20 м/с. 23 декабря ночью на большей части, днем на востоке области 15-20 м/с, порывы до 23 м/с. РГП «Казгидромет»

В Петропавловске днем 22 декабря и ночью 23 декабря синоптики прогнозируют низовую метель, гололед. 22-23 декабря – ветер южный, юго-восточный, 15-20 м/с.

Утром и днем 22 декабря в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. Ночью на юге, севере области – пыльная буря. Ветер южный, юго-западный ночью на юге, севере, западе, в предгорных районах области 15-20 м/с, днем на севере, западе, в горных, предгорных районах порывы 23-28 м/с, на горных перевалах 30 м/с и более.

В Шымкенте утром и днем – сильный дождь. Ветер южный, юго-западный, утром и днем 15-20 м/с, порывы 23 м/с.

В Туркестане – ветер южный, юго-западный, 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с.

На западе, севере, в центре Карагандинской области – туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный, южный, на западе, севере, в центре области 15-20 м/с, порывы 23 м/с.

В Караганде ночью и утром – туман, днем гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный, южный, днем порывы 15-20 м/с.

В Жезказгане – туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный, южный, порывы 15-20 м/с.

На севере и в центре Кызылординской области – гололед, туман. Сохраняется ветер южный, юго-западный, в центре области 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с.

В Кызылорде – ветер юго-западный утром и днем, порывы 15-20 м/с.

22 декабря на западе, востоке Акмолинской области ожидаются туман, гололед. Ветер южный, юго-восточный, на северо-западе, востоке области 15-20 м/с. РГП «Казгидромет»

В Кокшетау – гололед.

На севере Западно-Казахстанской области синоптики прогнозируют туман, а днем на севере, северо-западе области низовую метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, днем на северо-западе области порывы 15-20 м/с.

В Уральске ночью и утром – туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, во второй половине дня порывы 18 м/с.

Ночью на большей части, днем на юго-востоке, востоке Актюбинской области – туман, гололед.

В Актобе ночью – туман.

На большей части Костанайской области ожидаются осадки, в центре и на северо-востоке области сильные осадки (дождь, снег). В центре и на юге области туман, гололед. На юге, востоке области низовая метель. Ветер южный с переходом на северо-западный на юге и востоке области, 15-20 м/с.

В Костанае 22 декабря – сильные осадки (дождь, снег), гололед.